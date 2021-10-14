Глава МИД Молдавии посетит Москву с рабочим визитом

Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова Нику Попеску прибудет с рабочим визитом в Москву в ноябре. Встречу с коллегой анонсировал глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга, трансляция которого доступна на странице ведомства в Twitter.

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По его словам, Россия уже давно готова к восстановлению полноценного диалога с Молдавией по всем направлениям. Он рассказал, что в ходе визита Попеску стороны обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений. Кроме того, Лавров подтвердил готовность России провести встречу на уровне глав государств.

Дипломат также напомнил про соответствующие намерения президента Молдавии Майи Санду. Он отметил, что некоторые западные страны начали резко критиковать молдавского лидера за решение восстановить отношения с Россией, что свидетельствует о последующих рисках вмешательства США и Брюсселя во внутренние дела республики. Однако, как добавил глава внешнеполитического ведомства России, Москва полностью поддерживает идею нормализации отношений двух стран.

6 августа Санду призвала оперативно восстановить отношения с Россией. В том же месяце Молдавия захотела попросить Россию помочь ей избавиться от боеприпасов из Приднестровья. После встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком Санду заявила, что Кишинев и Москва «договорились о взаимодействии». При этом пока не раскрывается срок начала взаимной помощи.

Ранее Санду уже выражала готовность нормализовать отношения с Россией. В частности, президент заявила о намерении продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию и выводу российских баз из региона. Она подчеркнула, что нормализация отношений будет зависеть лишь от желания обеих сторон.