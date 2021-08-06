Санду призвала оперативно восстановить диалог Молдавии с Россией

Молдавии следует восстановить диалог с Россией по всем направлениям, заявила президент республики Майя Санду, сообщает телеканал JurnalTV.

По ее словам, переговоры должны начаться оперативно. Санду добавила, что обсуждение всестороннего сотрудничества будут вестись на уровне правительств и, возможно, глав двух государств. Политик надеется, что страны смогут обсудить все существующие на сегодня проблемы двусторонних отношений.

«Начатый тогда (в 2019 году — прим. «Ленты.ру») диалог будет продолжен. Тогда министр иностранных дел Нику Попеску провел встречу с российским министром Сергеем Лавровым», — сказала молдавский лидер. Она напомнила, что тогда переговоры были прерваны из-за начавшегося в Молдавии политического кризиса.

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Ранее Санду уже выражала готовность нормализовать отношения с Россией. В частности, президент заявила о намерении продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию и выводу российских баз из региона. Она подчеркнула, что нормализация отношений будет зависеть лишь от желания обеих сторон.

30 ноября 2020 года Санду призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. Она считает, что статус региона после реинтеграции должен быть найден, но выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

По мнению бывшего президента республики Игоря Додона, слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья — серьезная ошибка. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Вопрос об их выводе является главным камнем преткновения в отношениях России и Молдавии.