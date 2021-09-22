Президент Молдавии потребовала полного вывода российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика продолжит требовать полного вывода российских войск из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных остается неизменной», — подчеркнула Санду, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она пояснила, что это подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов на складах в селе Колбасна, что является угрозой экологии и безопасности региона в целом.

Президент страны подчеркнула, что Кишинев сильно обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. «Мы полны решимости найти мирные политические решения для конфликта в Приднестровском регионе нашей страны с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности», — заключила Санду.

В августе Молдавия захотела попросить Россию помочь ей избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Майя Санду заявила, что Кишинев и Москва «договорились о взаимодействии». При этом пока не раскрывается срок начала взаимной помощи.