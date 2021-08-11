Молдавия при помощи России захотела избавиться от боеприпасов из Приднестровья

Президент Молдавии обратилась к России с просьбой помочь избавиться от боеприпасов

Молдавия захотела попросить Россию помочь ей избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду во время переговоров, рассказал заместитель главы администрации президента (АП) РФ Дмитрий Козак. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что Молдавия и Россия «договорились о взаимодействии». При этом пока не раскрывается срок начала взаимной помощи.

По данным агентства, вице-премьер приехал в Кишинев, чтобы встретиться с молдавским лидером, а также провести переговоры с главой МИД Николаем Попеску. Козак также назначил деловую встречу вице-премьеру по реинтеграции Владиславу Кульминскому. Затем были запланированы контакты с вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну и главой МВД Молдавии Анной Ревенко.

Ранее молдавская сторона во время визита заместителя главы АП России запланировала попросить его помочь с выводом российских войск из Приднестровья.

О том, что заместитель главы АП России приедет в Молдавию, стало известно 10 августа. В МИД и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии тогда заявили, что Козак прилетит в республику, чтобы поговорить о приоритетных для обеих стран вопросах из повестки дня.