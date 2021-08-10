Козак приедет в Молдавию по приглашению Санду

Заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак приедет в Молдавию по приглашению президента республики Майи Санду. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

Отмечается, что визит Козака в Кишинев состоится 11 августа.

В пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии заявили, что замглавы АП прибудет в страну для «обсуждения приоритетных вопросов двусторонней молдавско-российской повестки дня».

9 августа посла Молдавии в России Владимира Головатюка сняли с должности из-за его сексуальных домогательств по отношению к одной из сотрудниц дипломатического представительства.

Ранее Санду сообщила о необходимости восстановить диалог с Россией по всем направлениям. По ее словам, странам требуется оперативное обсуждение всестороннего сотрудничества. При этом она подчеркнула, что переговоры должны вестись на уровне правительств и, возможно, глав двух государств.