Посла Молдавии в России сняли с должности за сексуальные домогательства

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был снят с должности за сексуальные домогательства к одной из сотрудниц дипломатического представительства. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Решение об увольнении дипломата было принято на заседании правительства в понедельник, 9 августа, и вскоре вопрос попадет на рассмотрение президенту республики Майе Санду.

29 июля Головатюк был отозван из России на неопределенный срок по приказу Министерства иностранных дел. Во внешнеполитическом ведомстве Молдавии отметили, что это было сделано для консультаций оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения.

Позже выяснилось, что дипломат замешан в сексуальном скандале. Так, Головатюк под вымышленным предлогом пригласил сотрудницу посольства к себе в квартиру. По ее словам, дипломат встретил ее в холле «голым и сексуально возбужденным». После этого девушка смогла убежать из резиденции, рассказав о случившемся коллеге. Она также сообщила об инциденте российской полиции. Известно, что девушка попросила о медицинской помощи из-за полученной психологической травмы.

Головатюк был назначен послом республики в России 17 декабря 2020 года указом бывшего президента Игоря Додона. Его предшественник Андрей Негуца был уволен со своего поста из-за скандала с контрабандой анаболиков.