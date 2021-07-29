Посла Молдавии в России отозвали для консультаций

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был отозван на родину для консультаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Молдавии.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что, помимо обсуждения аспектов его дипломатической деятельности, пристальное внимание будет уделено особенностям поведения дипломата. Некоторые молдавские СМИ писали, что Головатюк был замешан в скандалах сексуального характера.

Головатюк был назначен послом республики в России 17 декабря 2020 года указом бывшего президента Игоря Додона. Его предшественник Андрей Негуца был уволен со своего поста из-за скандала с контрабандой анаболиков.

«Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — заявил Кику. Ранее молдавский МИД сообщил, что таможня и спецслужбы предотвратили попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из республики на машине с номерами посольства в РФ.