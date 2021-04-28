В Молдавии задержан подозреваемый в контрабанде анаболиков на машине посольства

В Молдавии задержан подозреваемый в контрабанде анаболиков на машине, принадлежащей посольству республики в России. Об этом сообщает Noi.md.
Всего сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности задержали четырех человек: двоих мужчин и двух женщин от 34 до 55 лет. Им вменяются производство и доставка анаболиков в Россию и Евросоюз.
Среди задержанных есть человек, причастный к попытке контрабанды анаболических стероидов с использованием дипломатического транспорта в декабре прошлого года.
5 декабря прошлого года автомобиль посольства Молдавии в России был задержан на выезде из республики. В нем обнаружили партию анаболиков. Посол Андрей Негуца был уволен со своей должности. «Глава миссии ответственен за случившееся», — заявил премьер-министр.
Позже дипломат был отправлен под домашний арест по обвинению в контрабанде веществ.