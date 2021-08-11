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Молдавия попросит Козака вывести российские войска из Приднестровья

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Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Молдавская сторона во время визита заместителя главы администрации президента (АП) России Дмитрия Козака попросит его способствовать выводу российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве республики.

По данным инсайдера, 11 августа российский чиновник проведет встречу с президентом страны Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей, а также главой МИД Нику Попеску и вице-премьером Владиславом Кульминским. «Этот визит не следует политизировать и связывать исключительно с обсуждением проблем политического характера», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что помимо урегулирования ситуации вокруг Тирасполя, стороны обсудят множество иных вопросов, в том числе касающихся импорта российского газа, экспорта молдавской сельхозпродукции и совместной борьбы с коронавирусом. «Речь пойдет и об экономических отношениях, о возобновлении работы межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, которая не проводила заседания с 2017 года», — добавил источник.

Козак совершает визит в Кишинев по приглашению Санду. Ранее она сообщила о необходимости восстановить диалог с Россией и заверила, что странам требуется оперативное обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества. При этом политик подчеркнула, что переговоры должны вестись на уровне правительств и, возможно, глав двух государств.

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