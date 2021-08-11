Президент Молдавии пообещала помешать блокировке Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что защитит права жителей Приднестровья, об этом на официальном брифинге во время своего визита в Кишинев рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак, пишет РИА Новости.

Козак в среду, 11 августа, побывал в столице Молдавии и встретился с главой государства, которая заверила в невозможности блокировки непризнанной республики. По его словам, Кишинев пообещал помешать блокировке Приднестровья, так как там проживает много граждан Молдавии. Как уточнил российский политик, во время диалога российских дипломатов с молдавскими тема приднестровского урегулирования всегда обсуждается.

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский пожаловался на давление со стороны властей Молдавии. По его словам, Кишинев устроил банковскую блокаду, ограничил автомобильное передвижение с приднестровскими номерными знаками, а также ввел другие ограничения.

Ранее Молдавия захотела попросить Россию помочь ей избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Майя Санду заявила, что Кишинев и Москва «договорились о взаимодействии». При этом пока не раскрывается срок начала взаимной помощи.

Около 60 процентов жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Они добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. С 1992 года Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.