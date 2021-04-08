В Приднестровье рассказали о «ястребиных выпадах» в адрес российских миротворцев

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью изданию Sputnik заявил, что на сегодняшний день вывод российских миротворцев из региона не представляется возможным, несмотря на «ястребиные выпады» молдавских политиков. Видеозапись разговора доступна на YouTube.

По его словам, многие политические деятели и правительства видят в российском миротворческом контингенте «зеленых человечков» и угрозу своей безопасности, а потому настаивают на их скорейшем выводе из региона. «Я вижу в миротворцах тех, кто сохраняет мир на нашей земле, (...) и создает площадку для мирных переговоров», — рассказал Красносельский.

Материалы по теме Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника? Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?

Он также посоветовал критикам переосмыслить основания для нападок в адрес военных и попытаться понять причины желания жителей ПМР сохранить российские военные базы на своей земле. «Мы их просто любим, мы на них надеемся, они являются гарантом мирного сосуществования», — добавил президент.

В конце ноября 2020 года президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. Она считает, что статус региона после реинтеграции должен быть найден, но выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

В свою очередь, Кремль заявил, что для вывода военных необходимо сперва «наладить нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии». Москва пообещала, что миротворцы покинут республику после того, как там «созреет определенная обстановка».