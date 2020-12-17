Президент России Владимир Путин назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

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По словам главы государства, в целом Россия поддерживает вывод своего миротворческого контингента из региона, однако для этого там должна «созреть определенная обстановка». «Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии. Как только пойдут все по пути мира, примирения. Мы за это», — пояснил Путин.

Он отметил, что страны уже были близки к такому решению во время нахождения у власти бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, однако тогда тот в последний момент отказался от договоренностей из-за давления со стороны стран Запада. «И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему — непонятно», — добавил президент.

В конце ноября избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские миротворцы. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.

Конфликт в Приднестровье начался в 1990 году, когда ПМР отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».