«Газпром» назвал уровень резервов газа в России

«Газпром» сообщил о достижении планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах.

В компании также назвали объемы запасов в подземных хранилищах — теперь они составляют 72,638 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 миллиона кубометров. Закачка продлится до 8 ноября, рассказали в компании.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки в Европу после заполнения газом подземных хранилищ России. Дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке, отметил Путин. После слов главы государства цены на газ начали падать. За два дня фьючерсы на топливо подешевели с 1041 до 817 долларов.

28 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что объем газа в европейских хранилищах компании «очень-очень маленький, чуть меньше 190 миллионов кубометров». Согласно данным AGSI+, в Австрии они заполнены на 55 процентов, в Германии — на 21 процент, а в Нидерландах — на 28 процентов при среднем по Европе уровне в 77 процентов.