«Газпром» пополнит свои газовые хранилища в Европе по поручению Путина

«Газпром» пополнит запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) после поручения президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Ъ». Работы начнутся после завершения закачки топлива в российские ПГХ, которое запланировано на 8 ноября.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сейчас объем газа в европейских хранилищах компании «очень-очень маленький, чуть меньше 190 миллионов кубометров». Согласно данным AGSI+, у «Газпрома» они заполнены по минимуму: в Австрии — на 55 процентов, в Германии — на 21 процент, а в Нидерландах — на 28 процентов при среднем по Европе уровне 77 процентов.

По расчетам экспертов, до зимы компания успеет передать в европейские хранилища не более пяти миллиардов кубометров газа — при условии увеличения транзита не только через Белоруссию по газопроводам «Ямал-Европа», но и через Украину — что является наименее желательным для госкорпорации сценарием.

Между тем, аналитики отмечают, что на данный момент даже обещания «Газпрома» привели к снижению цен на голубое топливо в Европе.

27 октября президент России Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, что должно помочь Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. После этого цена на газ в регионе снизилась с 1041 доллара за тысячу кубометров до 1008 долларов за тысячу кубометров. За день стоимость упала более чем на четыре процента.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за возросшего потребления и увеличившихся цен на газ. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на остальные энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились. 27 октября стоимость ноябрьских фьючерсов колеблется на уровне около 1050 долларов.

