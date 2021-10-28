Цена на газ в Европе резко снизилась после поручения Путина

Цена на газ в Европе упала после поручения Путина «Газпрому» увеличить поставки в ЕС

Цены на газ в Европе упали после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки газа в ЕС. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на газ снизилась с 1041 доллара за тысячу кубометров до 1008 долларов за тысячу кубометров. За день стоимость упала более чем на четыре процента.

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Поручение Путина

Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, что должно помочь Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

«Газпром» должен начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России. По мнению президента, дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.

Кризис в Европе

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за возросшего потребления и увеличившихся цен на газ. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на остальные энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились. 27 октября стоимость ноябрьских фьючерсов колеблется на уровне около 1050 долларов.

Министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, председательствовавший на заседании Совета ЕС, нашел выход из европейского энергетического кризиса. Политик заявил, что страны блока должны использовать атомную энергетику для обеспечения энергонезависимости. Альтернативных источников, по мнению министра, будет недостаточно.

Вртовец отметил, что для достижения целей по нулевым углеродным выбросам к 2050 году необходимо больше государственных и частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что Европе необходимо стать менее зависимой от импорта газа и активнее использовать другие источники энергии. Для этого Симсон предложила вкладывать больше средств в развитие зеленой энергетики. Еврокомиссар также обещала к концу 2021 года предоставить новый перечень правил, который будет мотивировать страны блока быстрее переходить на возобновляемые источники энергии.

Мы должны действовать и принимать правильные меры, чтобы не только защитить европейцев здесь и сейчас, но и создать условия для более сильной энергетической безопасности в завтрашнем мире чистой энергии Кадри Симсон о выходе Европы из энергетического кризиса

Помощь Европе

По данным Bloomberg, норвежская международная энергетическая компания Equinor придет на выручку Европе в условиях дефицита топлива. Крупный конкурент «Газпрома» увеличит поставки газа на европейский рынок.

Генеральный директор Equinor Андерс Опедал заявил, что норвежский энергетический гигант решил остановить закачку газа в месторождение Gina Krog на шельфе Северного моря, который использовался для увеличения добычи нефти методом газлифта. Такой способ предполагает закачку сжатого газа в скважины, что повышает давление в нефтяном пласте. Вместо этого освободившийся объем конкурент «Газпрома» решил направить на экспорт.

Исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — оператора ПГХ Украины — Сергей Перелома заявил, что Украина предлагает европейским странам использовать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) для хранения стратегических запасов топлива.

Оператор газохранилищ использует около 60 процентов мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей Украины в газе. Остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами и решения стратегических вопросов энергетического рынка Украины и Европы Сергей Перелома о защите Европы от кризиса

Перелома добавил, что для обеспечения энергетической безопасности в пиковые периоды потребления европейским странам следует иметь в запасе 25-30 процентов газа от годового уровня, однако не у всех стран есть необходимые мощности ПГХ.

Прогнозы

Согласно прогнозам аналитиков агентства Bloomberg, европейские страны будут воровать топливо друг у друга в попытке спасти свое население от замерзания этой зимой. Отмечается, что хранилища газа в государствах Старого света заполнены на 71 процент, притом что в норме этот показатель должен быть больше на 20 процентов.

Аналитики предполагают, что в случае наступления обещанных заморозков правительства стран решат запретить экспорт газа, чтобы сохранить его для нужд собственных граждан. О введении такой меры уже заявил президент Сербии Александр Вучич — он пообещал запретить экспорт электричества, «чтобы людям было, чем согреться». Подобные обсуждения ведутся и в Норвегии, которая является крупнейшим экспортером энергоносителей в Европе.