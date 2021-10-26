В Европе нашли выход из энергетического кризиса

Министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, председательствовавший на заседании Совета ЕС, нашел выход из европейского энергетического кризиса. Политик заявил, что страны блока должны использовать атомную энергетику для обеспечения энергонезависимости. Альтернативных источников, по мнению министра, будет недостаточно, сообщает ТАСС.

Вртовец отметил, что для достижения целей по нулевым углеродным выбросам к 2050 году необходимо больше государственных и частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. «Но, к сожалению, возобновляемых источников будет недостаточно, нам нужно использовать атомные технологии», — добавил министр.

В октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уже заявляла, что Европе необходимо стать менее зависимой от импорта газа и активнее использовать другие источники энергии. Для этого Симсон предложила вкладывать больше средств в развитие зеленой энергетики. Еврокомиссар также обещала к концу 2021 года предоставить новый перечень правил, который будет мотивировать страны блока быстрее переходить на возобновляемые источники энергии.

Формирующееся правительство Германии тем не менее в своей программе отметило, что на осуществление зеленого перехода требуется время. Коалиция из трех партий заявила о необходимости построить газовые электростанции для удовлетворения спроса, пока не будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение из возобновляемых источников.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за возросшего потребления и увеличившихся цен на газ. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на остальные энергоносители. Сейчас газ торгуется на уровне 1079 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.