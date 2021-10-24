Европейским странам предрекли внутреннюю борьбу за газ

Bloomberg: странам Европы придется воровать газ друг у друга, чтобы спастись от холодов

Европейские страны будут воровать топливо друг у друга в попытке спасти свое население от замерзания этой зимой. Таковы прогнозы аналитиков агентства Bloomberg.

По их данным, хранилища газа в государствах Старого света заполнены на 71 процент, притом что в норме этот показатель должен быть больше на 20 процентов.

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Аналитики предполагают, что в случае наступления обещанных заморозков правительства стран решат запретить экспорт газа, чтобы сохранить его для нужд собственных граждан. О введении такой меры уже заявил президент Сербии Александр Вучич — он пообещал запретить экспорт электричества, «чтобы людям было, чем согреться». Подобные обсуждения ведутся и в Норвегии, которая является крупнейшим экспортером энергоносителей в Европе.

По данным Bloomberg, тяжелее всего этой зимой придется Германии, которая закупает 90 процентов всех энергоносителей и зависима от импорта топлива. В этой связи аналитики предполагают, что Берлин попытается перекупать поставки, которые предназначались для менее состоятельных европейских стран, забыв о евросолидарности.

Ранее журналист Кристоф Хервартц заявил о необходимости объединения стран Европейского союза для «противостояния» доминирующему поставщику газа на рынке, то есть России, на фоне повышения цен на энергоресурсы в Европе. По его словам, государства Евросоюза могут объединить усилия и начать совместно закупать газ.

