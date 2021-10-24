В Германии назвали способ избавить ЕС от газового давления России

Странам Евросоюза надо покупать газ у России не по отдельности, а совместно, чтобы не сталкиваться с дискриминацией. Такое мнение высказал журналист из Германии Кристоф Хервартц в статье для газеты Handelsblatt.

По его словам, общие покупки газа станут действенным способом противостоять доминирующему на рынке поставщику, который использует свое положение для давления на отдельные страны. Хервартц отметил, что министры энергетики стран ЕС намерены обсудить такое предложение на следующей неделе. Он также выступил за интеграцию европейской газовой инфраструктуры, что подразумевает объединение трубопроводов и сооружение общих хранилищ газа.

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Среди других способов избавиться от зависимости журналист назвал массовое развитие ветряной, солнечной и гидроэнергетики, а также увеличение инвестиций в энергоэффективность. Ведь несмотря на улучшение ситуации большое количество дорогостоящего тепла по-прежнему тратится впустую. По мнению Хервартца, Европа должна ответственно подойти к вопросу энергоснабжения в пиковые периоды. Газ позволяет быстро закрыть потребности, но есть и другие способы, например батареи, аналогичные тем, что стоят в электромобилях.

Вместе с тем автор статьи поддержал российские аргументы в области долгосрочных контрактов. По его словам, нынешняя позиция ЕС, которая заключается в предпочтении спотовых поставок, чревата кризисами. Хервартц считает, что стоимость топлива должна фиксироваться на долгосрочной основе и в меньшей степени зависеть от биржевых колебаний.

В последние месяцы европейские политики и эксперты неоднократно обвиняли «Газпром» в намеренном создании дефицита газа в Европе. Целью таких действий они называли попытку ускорить сертификацию «Северного потока-2». Российские власти отказываются признавать свою причастность к газовому кризису в регионе, указывая, что все заключенные контракты на поставки выполняются, а новых заявок не поступает.

Тем не менее президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что если использование нового газопровода оперативно разрешат, то в Европу немедленно начнутся поставки дополнительных объемов газа.