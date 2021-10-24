Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» скидки на дополнительный транзит

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о возможности предоставлении скидки «Газпрому» на дополнительный транзит природного газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа в годовом исчислении, или приблизительно 151 миллионов кубометров в сутки, на специальных условиях», — заявил Витренко. По его словам, стоимость такого транзита может быть на 50 процентов ниже стоимости, предусмотренной в текущем контракте с Газпромом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил странам Евросоюза альтернативу использованию газопровода «Северный поток-2». Глава СНБО отметил, что возможности ГТС Украины позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в нынешний кризисный период,

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленном контрактом 40 миллиардов кубометров в год. При этом глава Украины подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну.