В Германии раскрыли способ «противостоять» России на фоне повышения цен на газ

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо объединиться для «противостояния» доминирующему поставщику газа на рынке, то есть России, на фоне повышения цен на энергоресурсы в Европе. Об этом пишет журналист Кристоф Хервартц в своей статье для немецкого издания Handelsblatt.

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По его словам, государства Евросоюза могут объединить усилия и начать совместно закупать газ. Обозреватель рассказал, что европейские политики уже рассматривают данную возможность и министры энергетики стран-челнов ЕС намерены обсудить этот вопрос на следующей неделе. Помимо этого, по мнению Хервартца, европейские государства смогут добиться большей независимости от России путем широкого внедрения технологий с использованием энергии воды, солнца и ветра.

Ранее Bloomberg предсказало, что зимой Европа может столкнуться с беспрецедентным дефицитом энергии. Если он усилится, европейские правительства вынуждены будут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы, считают в издании. Еще более экстремальный сценарий предполагает, что страны остановят поставки друг другу, что вызовет политический и экономический кризис, а в конечном счете повлечет их энергетическую блокаду.

