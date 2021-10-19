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Германии поставили дедлайн по «Северному потоку-2»

Постпред России при ЕС Чижов: дедлайн по сертификации «Северного потока-2» 8 января
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Владимир Чижов
Владимир Чижов
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов поставил властям Германии дедлайн в вопросе сертификации экспортного газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

«Он [газопровод] построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру [сертификации] относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — отметил Чижов.

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По словам постпреда, более ранняя сертификация тоже возможна и станет выгодна европейским потребителям российского газа: «Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше — пожалуйста».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Россия собирается поставить сертификацию «Северного потока-2» в качестве главного условия увеличения поставок газа в Европу на фоне разворачивающегося в регионе энергетического кризиса.

Регулятор Германии, на территории которой оканчивается маршрут «Северного потока-2», в настоящее время проводит сертификацию компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG на предмет соответствия требованиям Газовой директивы ЕС. По ее условиям, оператор должен быть независим от поставщика топлива.

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