США захотели наказать «Газпром» за «нарушение санкций»

Министерство финансов США хочет привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций и готово работать над этим с Конгрессом, сказал на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США заместитель министра финансов Адевале Адейемо. Заявление замглавы ведомства о возможном наказании приводит ТАСС.

Один из сенаторов раскритиковал Минфин за отказ вводить санкции против оператора проекта трубопровода «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». «Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь “Газпром” к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции», — ответил Адейемо.

Никаких подробностей он не привел и ушел от ответа на вопрос о том, считает ли его ведомство, что Nord Stream 2 AG ведет деятельность, которая подпадает под американские санкции.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что страна отказывается от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В июле США достигли с Германией договоренностей по поводу реализации «Северного потока-2», предполагающих сохранение транзита газа через Украину при запуске проекта.