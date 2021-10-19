Россия назвала условие увеличения поставок газа в Европу

Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.

В обмен на увеличение поставок Россия хочет получить одобрение Германии и Европейского союза (ЕС) на начало использования трубопровода. «Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — передает агентство слова заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. По его словам, Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа. Европа призвала Россию увеличить поставки газа из-за роста цен на топливо и нарастающего экономического кризиса. Дополнительные поставки российского газа рассматриваются как главный способ избежать еще более серьезного дефицита топлива в зимний отопительный сезон.

Первую нитку «Северного потока-2» уже заполнили техническим газом, а пусконаладочные работы на второй продолжаются. При этом, чтобы начать поставки, «Северный поток-2» все еще должен пройти сертификацию в качестве независимого оператора. Эта процедура может затянуться до весны 2022 года. По данным Оксфордского института энергетических исследований, экспорт российского газа в Европу в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом, однако все еще отстает от показателей 2019 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока-2» значительно снизит напряженность на европейском энергорынке. Однако президент отметил административные барьеры, которые препятствуют началу работы трубопровода.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс также заявлял, что «Газпром» полностью выполняет свои контракты по поставке газа перед европейскими покупателями. По его словам, у Европы нет причины считать, что Россия оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. При этом окончательное разрешение от Германии является последним шагом на пути к запуску газопровода «Северного потока-2». Об этом ранее сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию, однако процесс сертификации может занять несколько месяцев.