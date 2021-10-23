Германии указали на газовую ловушку Евросоюза

Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитРоссия» указал на то, что Германия не может оперативно запустить газопровод «Северный поток-2» из-за ловушки, в которую Берлин загнали власти Евросоюза.
По его словам, Германия хочет как можно скорее запустить подачу газа по первой трубе газопровода, однако, чтобы это сделать, ей придется справиться с ограничениями, которые были созданы правительством стран ЕС. «Думаю, они ищут варианты, как выбраться из ловушки, в которую сами позволили себя загнать партерам по ЕС, приняв абсурдную и подленькую поправку к директиве», — отметил Гривач.
Кроме того, как подчеркнул эксперт, Берлину не удастся быстро ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию из-за затянувшегося транзита власти в стране. Он указал на сложные переговоры по формированию правящей коалиции после выборов в Германии, добавив, что в сложившейся ситуации пострадавшей стороной окажутся европейские потребители газа.
Ранее британский экономист и эксперт по Украине Тимоти Эш предрек России поражение из-за «Северного потока-2». По его словам, чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен, в результате чего Москва якобы останется в проигрыше.