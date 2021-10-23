России предрекли поражение из-за «Северного потока-2»

Экономист Эш: чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен и проигрышу России

Британский экономист и эксперт по Украине Тимоти Эш предрек России поражение из-за «Северного потока-2». По его словам, чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен, в результате чего Москва якобы останется в проигрыше, передает портал «NV.ua».

Специалист выразил мнение, что газопровод будет сертифицирован в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что топливо крайне необходимо европейским странам, поэтому правительства не позволят населению замерзнуть и не допустят чрезмерного роста цен для потребителей.

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Тем не менее, чрезмерные поставки в итоге обрушат стоимость газа. «Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», — заключил Эш.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна готова предложить Европе дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу как альтернативу газопроводу «Северный поток-2».

По его словам, по контракту с «Газпромом» через ГТС Украины в Европу предполагается прокачка 40 миллиардов кубометров. Он подчеркнул, что возможности системы позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в кризисный период

