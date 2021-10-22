Европейским странам предсказали «энергетическую блокаду»

Зимой Европа может столкнуться с беспрецедентным дефицитом энергии. Если он усилится, европейские правительства вынуждены будут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы, предсказывает Bloomberg.

Еще более экстремальный сценарий предполагает, что страны остановят поставки друг другу, что вызовет политический и экономический кризис, а в конечном счете повлечет их энергетическую блокаду. Хранилища ЕС заполнены примерно на 77 процентов, что намного ниже нормы для этого времени года.

Хотя ни одно правительство в Европе еще не заявило о прекращении экспорта, риск увеличивается с ростом цен на энергоносители, отмечает издание. В Норвегии, одном из крупнейших ее экспортеров, цены на электроэнергию с прошлого года выросли в семь раз.

Каким бы соблазнительным это ни было, страны-члены ЕС не смогут перекрыть поставки газа бедствующим соседям из-за правил ЕС, отмечают эксперты. «Этой зимой Германия столкнется с серьезными проблемами, потому что она потребляет много энергии, а ее хранилища совершенно пусты. Я не думаю, что испанцы, французы или поляки будут очень рады помочь немцам», — сказал профессор Парижского института политических исследований Тьерри Брос.

Сетевые операторы заявляют, что разрешено останавливать или изменять потоки по межгосударственным кабелям, если им не хватает электроэнергии для собственной сети. Столкнувшись с настоящим кризисом и перспективой отключения электроэнергии, политики могут решить приостановить экспорт для защиты жителей, считает глава Aurora Energy Research Бенджамин Колли.

Миллионы европейцев столкнутся с бедностью из-за высоких цен на энергоносители, считает евросоюзный комиссар по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт. Многие семьи не смогут оплачивать счета за электричество и газ, уверен он.