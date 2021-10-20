Миллионам европейцев предсказали бедность из-за высоких цен на газ

Миллионы европейцев столкнутся с бедностью из-за высоких цен на энергоносители, предсказал Евросоюзный комиссар по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт. Об этом сообщает чешское издание IDnes.

Многие семьи не смогут оплачивать счета за электричество и газ, считает Шмидт. По мнению экспертов, кризис в европейских странах продлится как минимум до конца зимы. Из-за ситуации с ценами на энергоносители уже пострадали миллионы семей, отмечает издание.

Рекордным темпами дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала года выросли в цене более чем на 400 процентов, но и нефть. Согласно данным Европейской профсоюзной конфедерации, почти три миллиона европейцев не могут отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу.

Европа просто не может обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии, подчеркнул автор IDnes.

Ранее лидер фракции немецких «зеленых» в Бундестаге, а также кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в намеренном сокращении поставок газа в Европу. Она считает, что таким образом Кремль добивается ускорения процесса запуска трубопровода «Северный поток-2».