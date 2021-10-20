Европа признала риск закрытия предприятий из-за цен на газ

Еврокомиссия (ЕК) признала риск закрытия предприятий из-за роста цен на газ. О возможном прекращении деятельности компаний заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента, сообщает «РИА Новости».

«Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также видим компании, которые рискуют закрыться», — рассказала фон дер Ляйен. Причиной энергетического кризиса глава ЕК назвала восстановление мировой экономики, которое повлекло увеличение потребления, и стремительно выросшие цены на газ. При этом фон дер Ляйен отметила, что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты по поставкам в Европу, но «не ответил на более высокий спрос, как это было ранее».

Глава ЕК заявила, что в настоящее время Евросоюз (ЕС) зависит от импорта газа, поэтому необходимо расширить число поставщиков, чтобы в дальнейшем избежать рисков перебоев в газоснабжении. Также фон дер Ляйен подчеркнула важность перехода к более чистым источникам энергии.

Ранее в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила ряд мер для помощи гражданам во время энергетического кризиса. Властям ЕС посоветовали частично компенсировать жителям возросшие счета за электроэнергию, разрешать отсрочки по оплате и снизить налог для социально уязвимых слоев населения.

Цены на газ в Европе стремительно выросли за последние месяцы на фоне сокращения поставок из России и Норвегии и более высокого спроса на энергию. 6 октября стоимость газа подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем снизилась после слов президента России Владимира Путина о возможном расширении поставок. На момент написания новости газ торгуется по цене 1 125 доллара за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.