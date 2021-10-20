«Северный поток-2» назвали средством заполнения «бреши»

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2» средством заполнения «бреши» в энергетическом рынке Европы. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, природный газ может стать надежным и безопасным источником энергии для осуществления зеленого перехода на возобновляемые источники энергии. Также он указал, что в условиях восстановления от пандемии коронавируса мировой экономике требуется больше природного газа.

«Соответствующий рост не может быть компенсирован только благодаря возобновляемой энергии. "Северный поток-2" может заполнить брешь, которая в настоящее время наблюдается на международном энергетическом рынке», — отметил Нечаев.

В настоящее время «Северный поток-2» проходит сертификацию в Германии, на территории которой заканчивается маршрут газопровода. Власти страны должны подтвердить, что оператор трубопровода, компания Nord Stream 2 AG, независима от поставщика газа, как того требует Газовая директива Евросоюза.

