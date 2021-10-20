Польша обвинила Россию в нехватке газа в Европе

Россия является одним из главных виновников беспрецедентного роста цен на энергоносители в Евросоюзе, и европейские власти должны срочно предпринять какие-то шаги, чтобы решить проблему, угрожающую промышленности и европейским гражданам. Об этом говорится в письме, которое министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка направил зампреду Еврокомиссии Маргрете Вестагер, сообщает Польское агентство печати.

Чиновник указал, что «Газпром» намеренно занижает объем поставок газа в Евросоюз. В последние месяцы его действия отличаются от того, что происходило в прошлые годы. Так, российская компания не бронирует дополнительные мощности для поставок по газопроводу «Ямал-Европа», проходящего через Польшу, и по газотранспортной системе (ГТС) Украины.

Ограничения на транзит газа, подчеркнул польский министр, уже превышают 60 процентов, а с ноября достигнут 90 процентов по ямальскому газопроводу и 55 процентов по украинской ГТС.

По словам Куртыки, масштабы кризиса не имеют аналогов. Цены на энергию выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Это значительно больше, чем наблюдалось в 1970 годах во время нефтяных кризисов.

Ранее стало известно, что группа из порядка 40 евродепутатов, представляющих Польшу и страны Балтии, обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома». Они посчитали, что российская компания виновна в росте цен на газ. Причиной таких действий называется желание ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2», с помощью которого можно будет запустить поставки в обход Украины.

Россия такие обвинения отвергает. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что «Газпром» исполняет все контракты, а причиной роста цен является недальновидность и некомпетентность европейских чиновников, понадеявшихся на биржевые поставки топлива.

В свою очередь глава и совладелец второй по величине газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон назвал позицию Европы непереводимой на русский язык. Он напомнил, что, с одной стороны, ЕС требует от России увеличения поставок топлива, а с другой — выступает против финансирования газовых проектов в Арктике, где идет добыча 80 процентов российского газа.