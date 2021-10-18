В Чехии назвали главных виновников газового кризиса в Европе

Чиновники из Европейской комиссии настолько отдалились от людей, что довели Евросоюз до энергетического кризиса, заявил журналист чешского издания Info Владимир Пискачек.

По его словам, нынешней зимой перед Европой возникли две угрозы: замерзнуть из-за нехватки энергоносителей или не суметь найти средств, чтобы оплатить топливо. «Газ из России, судя по всему, поступает так, как было оговорено, и никаких терактов тоже не происходило», — отметил Пискачек.

Среди причин автор назвал переориентацию Соединенных Штатов на экспорт сжиженного газа в Азию, где платят больше, и поведение Еврокомиссии.

«Хаотичный подход [Еврокомиссии], завуалированный под борьбу с климатическими изменениями, когда одни источники выводятся из работы без всякой замены другими, приводит к катастрофической неразберихе и неопределенности на рынках», — сказал он.

По мнению Пискачек, в ближайшее время очень большому числу людей в Европе придется выбирать, за что платить: за еду или отопление. Автор заявил, что субсидии потребителям ситуацию не изменят.

Пискачек уверен, что чиновники из Европейской комиссии не могут решить две срочные задачи: составить осуществимый долгосрочный план перехода на зеленую энергетику и объяснить свои действия. Автор статьи считает, что следует построить достаточно мощностей для нее, прежде чем избавляться от «вредных» источников.

В середине октября журналист Forbes Ариэль Коэн связал энергокризис в Европе с высокомерием региона в области зеленой политики. При этом он считает, что еще одна причина сложившейся ситуации — «энергетический покер» России. В частности, по его мнению, Москва использует нехватку газа в ЕС, чтобы «рекламировать» газопровод «Северный поток-2». Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что для предотвращения повторения кризиса Европе необходимо наладить диалог. Он считает, что западные политики не хотят признавать своих ошибок и делают ставки на возобновляемые источники энергии.

