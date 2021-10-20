Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в высоких ценах на газ

Лидер фракции немецких «зеленых» в Бундестаге, а также кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в намеренном сокращении поставок газа в Европу. Она отметила, что таким образом Кремль добивается ускорения процесса запуска трубопровода «Северный поток-2» (СП-2). Ее слова передает газета Die Zeit.

Немецкий политик также заявила, что европейским странам необходимо соблюдать законодательство Евросоюза касательно транспортировки газа. Это означает, что поставщиком газа и газодобывающим оператором должны быть разные компании. По этой причине Бербок выступает за то, чтобы отказать российской корпорации «Газпром» в выдаче лицензии на поставку газа через СП-2.

Также Бербок отметила, что Россия «играет в покер» с поставками ресурса, несмотря на высокие цены на газ в Европе. «Нынешние высокие цены на газ являются прежде всего результатом высокого спроса и низкого предложения», — заявила лидер «зеленых». Она также отметила, что высокие цены на газ — «это стратегическое решение "Газпрома" против европейцев».

Ранее в росте цен на энергоносители в Европе Россию обвинил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка. Он отметил, что власти европейских стран должны срочно предпринять меры по решению проблемы, которая угрожает промышленности и европейским гражданам.