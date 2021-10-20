В Госдуме рассказали об опасности санкций США для «Газпрома»

Если США привлекут «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, компания может лишиться всех своих внешних активов и перейти под внешнее управление американцев, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что действия Штатов также могут спровоцировать новый газовый кризис в Евросоюзе.

США вознамерились привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, министерство финансов будет работать над этим вопросом совместно с Конгрессом. Об этом заявил замминистра финансов Адевале Адейемо. Это решение было принято после критики одного из сенаторов в адрес ведомства из-за отказа вводить ограничения против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром». Замминистра не привел подробностей и ушел от ответа, считает ли Минфин, что деятельность компании подпадает под санкции.

Мероприятия по спасению

Делягин назвал нежелание Адеймо отвечать на вопрос, действительно ли действия «Газпрома» подпадают под санкции, очень показательным. По его словам, Штаты могут искусственно создать любое нарушение и ввести новые ограничения хоть за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«И самое главное, что благодаря этому у них есть возможность арестовать зарубежные счета и собственность "Газпрома". Кроме того, Штаты могут заморозить часть поставок в ЕС, усугубив газовый кризис и ликвидировав конкурента. Компании сейчас необходимо экстренно проводить антисанкционные мероприятия, вывозить все счета в Россию и переводить расчеты из долларов в другую валюту, поскольку доллары автоматически прозрачны для США и контролируются американцами», — рекомендовал экономист.

Эти действия, по его словам, необходимо предпринимать именно сейчас, потому что, когда дело дойдет до суда, «Газпрому» придется продавать свою собственность с большим дисконтом, и даже в этом случае США смогут забрать все, что останется.

«Также необходимы масштабные мероприятия по передаче собственности другим структурам, формально не связанным с компанией. Да, это серьезная, содержательная задача, но, если "Газпром" займется ей сейчас, то справится. Если же уповать на справедливость американского правосудия, можно перейти под внешнее управление США, — предупредил Делягин. — Конечно, всем этим следовало бы заняться раньше, но "Газпром" страдает проблемой любого добропорядочного человека, думающего, что раз он не совершает никаких преступлений, то его не за что сажать. Но кому-то может просто понравиться твое имущество, кто-то может захотеть заработать звездочек».

Экономист объяснил, что американская юстиция действует таким образом, что, если государство кого-то обвинило, значит вина уже доказана по факту. Здесь не должно быть места надежде на справедливый суд, единственным разумным действием после выдвижения обвинения, чем, по мнению Делягина, является заявление Адеймо, станет попытка обезопасить себя.

«Никаких иллюзий здесь быть не должно. "Газпрому" необходимо бросить все и в авральном порядке предпринимать все возможные меры по обеспечению собственной безопасности», — заключил Делягин.

Ранее стало известно, что администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.