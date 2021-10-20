США вознамерились привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций

США вознамерились привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, Министерство финансов будет работать над этим вопросом совместно с Конгрессом. Об этом заявил на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США заместитель министра финансов Адевале Адейемо, его слова приводит ТАСС.

Это решение было принято после критики одного из сенаторов в адрес ведомства из-за отказа вводить ограничения против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром». Замминистра не привел подробностей и ушел от ответа, считает ли Минфин деятельность компании попадающей под американские санкции.

Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции Адевале Адейемо Фото: CNP/ Globallookpress.com

Ранее стало известно, что администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.

Сенатор-республиканец Тед Круз является одним из наиболее радикальных сторонников санкций, требуя ввести их «по закону». Он блокирует назначение более двадцати дипломатов на различные посты, в том числе на должности послов в некоторых странах. В администрации Байдена заявили, что обеспокоены происходящим, поскольку это может нанести удар США на международной арене.

Постпред РФ Владимир Чижов о «Северном потоке-2»

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что первая труба газопровода «Северный поток-2» уже заполнена газом, осталось только завершить сертификацию, но этот вопрос должна решить Германия, передает РИА Новости.

Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января. Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше — пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей Владимир Чижов Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Чижов подчеркнул, что Россия не имеет прямого отношения к энергетическому кризису в Евросоюзе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Россия собирается поставить сертификацию «Северного потока-2» в качестве главного условия увеличения поставок газа в Европу на фоне разворачивающегося в регионе энергетического кризиса.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Nord Stream 2 заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.

Проблем с сертификацией не возникнет

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в беседе с радио Sputnik, что проблем с сертификацией «Северного потока-2» не должно возникнуть, если чиновники, отвечающие за это, будут действовать согласно процедуре.

Эксперт подчеркнул, что «Газпром» имеет репутацию надежного поставщика, нехватка энергетических ресурсов не коснулась партнеров российской компании.

Пока мы не видели каких-то жалоб со стороны газпромовских покупателей — не со стороны «балаболок» из числа евродепутатов и еврочиновников, а из числа представителей бизнеса, которые покупают газ у «Газпрома». То есть «Газпром» свои контрактные обязательства выполняет Александр Фролов Кадр: PiterFD/ YouTube

За последние несколько месяцев газ в Европе резко подорожал. В начале октября цены на мировом рынке подскочили до исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. Вскоре они начали снижаться и сейчас колеблются в районе 1000 долларов за тысячу кубометров. Западные страны в случившемся в Европе и США энергокризисе ранее обвинили Россию.

Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

