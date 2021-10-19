Вице-премьер Оверчук раскрыл отношение США к «Северному потоку-2»

Правительство США выступает против запуска газопровода «Северный поток-2, но призывает Россию нарастить поставки газа в Европу. Отношение Вашингтона к проекту раскрыл заместитель председателя правительства РФ, вице-премьер Алексей Оверчук в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам зампреда, американские коллеги заинтересованы в «стабильной Европе». «Они говорят: "если вы будете продавать больше газа в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия". (…) Но при этом они выступают против "Северного потока"», — сказал он.

Оверчук указал, что довел до американской стороны позицию России относительно ситуации на газовом рынке в Европе, а также точку зрения по вопросу «Северного потока-2». «У нас есть своя позиция, у них — своя. Это нормально», — заключил вице-премьер.

Ранее зампред правительства оценил динамику отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, основным толчком для расширения связей двух стран могло бы стать наращивание экономических связей за счет работы над климатической повесткой и вызовами, которые сегодня стоят перед всем миром.