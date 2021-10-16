Вице-премьер Оверчук встретился с Салливаном в Вашингтоне

Вице-премьер Оверчук встретился с советником по нацбезопасности Салливаном в Вашингтоне

Вице-премьер России Алексей Оверчук встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замглавы правительства России, переговоры велись не только в Госдепартаменте США, но и в Совете национальной безопасности Белого дома. «Зашел на встречу помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, мы с ним тоже разговаривали», — заявил Оверчук.

Подводя итоги пребывания в столице США вице-премьер отметил, что американская сторона заинтересована в том, чтобы прямые контакты между странами развивались.

Ранее Оверчук заявил, что на сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне затрагивалась тема признания российских вакцин на Западе.

Ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ) проходит с 11 по 17 октября. Как сообщал пресс-секретарь вице-премьера Андрей Матвеев, Оверчук возглавил российскую делегацию на сессии.