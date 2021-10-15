В Госдепе призвали Россию заняться обеспечением энергобезопасности Европы

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию делать больше для обсечения энергобезопасности Европы. Об этом она заявила во время встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, сообщается на сайте Госдепа.

В своем Twitter-аккаунте Шерман также отметила, что встреча с Оверчуком была продуктивной. Американский дипломат подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет работать над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, в то же время призывая к решительным действиям в области борьбы с изменением климата и обеспечении энергетической безопасности Европы.

Ранее вице-премьер России прокомментировал встречу в Госдепе с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Оверчук, выходя из здания американского министерства, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа, ответил: «отлично». Отмечается, что он покинул внешнеполитическое ведомство в сопровождении посла России в США Анатолия Антонова.

