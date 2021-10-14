Вице-премьер Оверчук оценил встречу в Госдепе

Вице-премьер России Алексей Оверчук прокомментировал встречу в Госдепе с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщает РИА Новости.

Оверчук, выходя из здания американского министерства, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа, ответил: «отлично». Отмечается, что он покинул внешнеполитическое ведомство в сопровождении посла России в США Анатолия Антонова.

13 октября Антонов анонсировал визит Оверчука в США и рассказал, что вице-премьер в ближайшие дни посетит Вашингтон, чтобы провести встречи с представителями американской администрации и бизнеса. Дипломат отметил, что российско-американское экономическое сотрудничество и прагматичное взаимодействие на уровне компаний продолжаются. По словам Антонова, у вице-премьера запланированы встречи по проблематике двусторонней торговли и инвестиций.