Посол России анонсировал визит вице-премьера Оверчука в Вашингтон

Российский вице-премьер Алексей Оверчук в ближайшие дни посетит Вашингтон, чтобы провести встречи с представителями американской администрации и бизнеса. Об этом сообщил посол России Анатолий Антонов, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета. Его цитирует ТАСС.

Посол отметил, что российско-американское экономическое сотрудничество и прагматичное взаимодействие на уровне компаний продолжаются. По словам Антонова, у вице-премьера запланированы встречи по проблематике двусторонней торговли и инвестиций.

Глава российской дипмиссии отметил, что США являются одним из ведущих экономических партнеров России, подчеркнув, что в этом году объем экспортно-импортных операций между двумя странами может выйти на «важный 30-миллиардный рубеж».

Антонов добавил, что в России, по различным оценкам, насчитывается более 1,1 тысяч фирм с американским капиталом и заверил, что «российские власти не намерены наказывать западный бизнес за "недружественные" решения его правительств», поскольку именно экономические связи сегодня несут в себе значительный стабилизирующий потенциал для всего комплекса двусторонних отношений в диалоге с США.

Дипломат также подвел итоги российско-американского сотрудничества. По его мнению, сторонам удалось наладить устойчивый диалог по ряду проблем глобального значения — от изменения климата до иранской ядерной сделки. Он отметил, что большинство проблем носит «ярко выраженный трансграничный характер» и надежно купировать подобные вызовы можно исключительно сообща.

