Глобальная проблема ударила по мировой экономике

Глобальная проблема сбоев в цепочках поставок и ценовое давление ударили по мировой экономике, сдерживая восстановление от последствий пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП на 2021 год до 5,9 процента с июльского прогноза в шесть процентов. За небольшим изменением прогноза роста экономики скрывается значительное понижение ВВП некоторых стран. «Перспективы для развивающихся стран с низкими доходами омрачились из-за ухудшения динамики пандемии коронавируса. Понижение прогноза также отражает более сложные краткосрочные перспективы для стран с развитой экономикой, отчасти из-за сбоев в поставках», — говорится в отчете МВФ.

Прогноз роста ВВП Великобритании в 2021 году снизился всего на 0,2 процента до 6,8 процента — такой темп стал самым быстрым среди экономик G7. Для США прогноз роста на 2021 год снизился на один процент до шести процентов по сравнению с июлем. Темпы роста в Германии снизились на полпроцента по сравнению с июльским прогнозом до 3,1 процента, а в Японии — на 0,4 процента до 2,4 процента.

Прогноз роста Китая на 2021 год был снижен на 0,1 процента до восьми процентов, а для Индии остался без изменений на уровне 9,5 процента. Но перспективы в других странах Азии ухудшились из-за роста случаев заболевания коронавирусом — МВФ снизил прогноз на 1,4 процента для группы из пяти стран АСЕАН, состоящей из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда.

Глобальная производственная деятельность замедлилась из-за сбоев в цепочках поставок. Проблему усугубляла нехватка товарных контейнеров для транспортировки грузов, забитые порты и дефицит работников логистики. Из-за сбоев в поставках заводы столкнулись с нехваткой ключевых комплектующих, в частности, полупроводников, что послужило причиной сокращения производства.

МВФ также предупредил, что медленные темпы вакцинации в странах с низкими доходами населения приведут к еще большему экономическому неравенству по сравнению с богатыми странами. По оценкам, в 2021 году за чертой бедности окажутся от 65 до 75 миллионов человек. МВФ прогнозирует, что совокупный объем производства в бедных странах в 2022 году будет на 6,7 процента ниже допандемийного уровня. В странах с развитой экономикой к 2022 году объем производства будет почти на один процент выше уровня до пандемии.

Поскольку большинство жителей в развитых странах вакцинированы, к 2022 году 90 процентов из них вернут допандемийный уровень дохода на душу населения, и только одной трети стран с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики станет самым медленным — 2,9 процента — за последние 20 лет. Развивающиеся страны и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш потребовали более справедливого распределения вакцин против коронавируса.