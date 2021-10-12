Главе МВФ простили скандал с важным для России рейтингом

Кристалина Георгиева сохранит пост главы МВФ после скандала вокруг важного для РФ рейтинга

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сохранит свой пост, говорится в сообщении на сайте организации. Таким образом, ей простили скандал вокруг важного для России рейтинга Doing Business, составляемого Всемирным банком, который ранее возглавляла Георгиева.

«Изучив все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свое полное доверие исполнительному директору и ее способности эффективно исполнять возложенные на нее обязанности», — говорится в сообщении МВФ.

Также там отмечается, что представленные в рамках проверки сведения не смогли «убедительно доказать» причастность Георгиевой к махинациям при составлении Doing Business.

Скандал вокруг рейтинга произошел в сентябре, когда расследование юридической компании WilmerHale выявило махинации при его составлении. В частности, в 2018 году сотрудники Всемирного банка завысили показатели нескольких стран, в частности Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

Махинации происходили на фоне попыток Всемирного банка заручиться финансовой поддержкой Пекина. В результате организация отказалась от составления свежей версии рейтинга в 2021 году. Doing Business имеет важное значение для российских властей, которые в последние годы включают достижение определенных результатов в нем в ключевые целевые показатели для отечественной экономики.

