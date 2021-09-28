Американские сенаторы захотели подать в суд на экс-главу Всемирного банка

В США захотели привлечь к ответу главу МВФ Гергиеву за скандал вокруг Всемирного банка

Комитет Сената США по международным отношениям направил письмо американскому президенту Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву из-за аудиторского отчета Всемирного банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

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Георгиеву обвиняют в допущении различных нарушений при составлении рейтинга Doing Business. Речь идет о периоде, когда она занимала высшие должности во Всемирном банке. По результатам независимой проверки было установлено, что Георгиева распорядилась поднять Китай в рейтинге удобных для ведения бизнеса стран. Обвинения также касались рейтинга Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ.

«На первый взгляд трудно переоценить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева поставит под угрозу целостность как данных, так и [Всемирного] банка, чтобы угодить китайскому правительству. Влияние, которое эти обвинения могут оказать на силу и репутацию наших международных финансовых институтов и Бреттон-Вудской системы, все еще не установлено, однако, несомненно, оно не будет хорошим», — говорится в письме.

Георгиева обвинения отрицает, однако, по словам сенаторов, до сих пор не предоставила никаких свидетельств в противовес доказательствам независимого аудита. Конгрессмены призвали американского президента добиться того, чтобы министерство финансов США разобралось с ситуацией и привлекло виновных к ответственности.

Кроме того, стало известно, что за несколько недель до скандала с завышением показателей Китая в рейтинге Всемирного банка Doing Business, группа внешних консультантов обнаружила неточности в документации этого отчета. В начале сентября специалисты опубликовали обзор, который дает дополнительные основания для подозрений в махинациях. Эксперты заключили, что базы данных и анкет, используемых для составления рейтинга DB, недостаточно прозрачны и посоветовали Всемирному банку создать внешний совет, который будет наблюдать за деятельностью сотрудников.

