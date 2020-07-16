Глобальная экономика осталась в опасности

Глобальная экономика начала постепенно восстанавливаться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но все еще остается в опасности. Как сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, вторая волна COVID-19 рискует принести с собой еще больше проблем. Об этом сообщает Reuters.

Георгиева признает, что из-за трат на сдерживание пандемии и смягчение экономических последствий кризиса задолженность только растет, но отказываться от мер поддержки пока рано. «Мы еще не ушли от опасности», — предупреждает она.

Ранее директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен объявил, что реальный ВВП стран Европейского союза вернется к уровню 2019 года лишь к 2022 году. В текущем году, по его словам, экономика еврозоны сократится на 9,3 процента. На темпы восстановления, отмечает представитель фонда, будут влиять несколько факторов, в том числе появление лекарства от коронавируса, а также вероятные новые волны заболевания.

Если вторая волна COVID-19 все же наступит, мировая экономика может потерять 5 процентов, считает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.