Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Если наступит вторая волна коронавируса, мировая экономика может потерять 5 процентов. Такую глубину падения назвал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности. Его слова приводит ТАСС.

«И падение нашей экономики тоже будет больше», — констатировал Медведев. Также он указал, что если с пандемией удастся справиться, на что рассчитывают власти, восстановление экономики произойдет достаточно быстро.

Международный валютный фонд (МВФ) определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.

По состоянию на четверг, 9 июля, в России выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии заразились свыше 700 тысяч человек. Возможность второй волны зависит от соблюдения мер безопасности. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович указывает, что на глобальном уровне пандемия снова усиливается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!