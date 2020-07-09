В России выявили 6509 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6509 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8805 человек. Общее число зараженных в России с начала пандемии увеличилось до 707 301.

За сутки с 7 по 8 июля в стране зарегистрировали 6562 новых случая заражения.

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, россияне могут избежать второй волны коронавируса. Для этого надо учитывать опыт стран, где она уже началась, и принимать соответствующие меры.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что вторая волна инфекции в России неизбежна, потому что у населения не выработалось достаточно иммунитета.

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