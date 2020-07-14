Экспортерам нефти Ближнего Востока предрекли мощнейший удар

Из-за высокой степени неопределенности относительно развития ситуации с коронавирусом Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал ухудшение экономического положения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA, от английского Middle East & North Africa). Самый мощный удар по ВВП предрекли странам-экспортерам нефти, пишет CNBC со ссылкой на данные фонда.

Как следует из последнего отчета, спад составит 7,3 процента для стран-экспортеров нефти MENA, а также Пакистана и Афганистана, для стран-импортеров — 1,1 процента. Такой результат связан с колебанием цен на нефтяном рынке и жестким карантином, введенным из-за угрозы распространения коронавируса. Среди факторов, оказавших негативное влияние на экономику стран-импортеров нефти, эксперты назвали ограничения в отношении торговли, туризма и денежных переводов.

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Объем экономики государств MENA сократится на 5,7 процента в 2020 году. В апреле спад оценивался в 3,3 процента. По словам директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихада Азура, регион испытал двойной шок (пандемия COVID-19 и снижение цен на сырье). Данные по прогнозу пришлось пересмотреть с учетом различий в экономиках государств и того, какую роль для них играет нефть.

По данным МВФ, мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м. Государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года и обновит рекорд, как и после Второй мировой войны.

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