Всемирный банк заподозрили в махинациях

Еще за несколько недель до скандала, вызванного завышением показателей Китая в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB), группа внешних консультантов обнаружила неточности в документации этого отчета. В начале сентября специалисты рекомендовали организации пересмотреть DB, чтобы исключить попытки стран-участников «манипулировать оценками». Обзор консультантов дает дополнительные основания для подозрений в махинациях, пишет Reuters.

Обзор был представлен главному экономисту Всемирного банка Кармен Рейнхарт в начале сентября. Документ подготовила группа независимых экономистов, приглашенных Всемирным банком в декабре 2020 года. Комитет собрали после того, как в ходе внутренних проверок были выявлены неточности в данных рейтинга DB по Китаю, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Азербайджану, и его составителей заподозрили в махинациях.

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Авторы обзора призывают к ряду корректирующих действий и реформ, направленных на восстановление «методологической целостности» отчета DB, так как некоторые правительства пытаются вмешаться в процесс составления рейтинга. «Всемирный банк нуждается в самоанализе. Он выступает за государственные реформы, направленные на улучшение управления, повышение прозрачности и эффективности. Теперь он должен использовать этот рецепт для своей собственной трансформации», — сказал бывший министр финансов Колумбии Маурисио Карденас, который возглавил экспертную комиссию. Эксперты заключили, что базы данных и анкет, используемых для составления рейтинга DB, недостаточно прозрачны и посоветовали Всемирному банку создать внешний совет, который будет наблюдать за деятельностью сотрудников. «Нам сообщили о нескольких случаях, когда национальные правительства пытались манипулировать оценками DB, оказывая давление на отдельных участников», — говорится в отчете о юристах, бухгалтерах или других сотрудниках.

Кроме того, группа экспертов настоятельно порекомендовала организации прекратить продавать правительствам консалтинговые услуги, направленные на улучшение рейтинга страны. «Всемирный банк не должен заниматься оценкой делового климата в странах и одновременно принимать от них платежи за обучение тому, как улучшить свои результаты», — написали специалисты.

Ранее независимое расследование юридической фирмы WilmerHale показало, что руководители Всемирного банка, в том числе бывший гендиректор Кристалина Георгиева, оказали «необоснованное давление» на сотрудников, чтобы повысить рейтинг Китая в ежегодном отчете DB в 2018 году. Георгиева и ее советник Симеон Дьянков призывали сотрудников «внести конкретные изменения в данные» и завысить показатели в то время, когда организация искала финансовой поддержки Китая. В рейтинге DB страны ранжируются на основе их нормативно-правовой базы, легкости открытия бизнеса, возможностей финансирования, инфраструктуры и других показателей делового климата. После сообщений о возможных махинациях руководства Всемирный банк заявил, что прекращает публикацию отчета.

