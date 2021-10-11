Бедные страны потребовали у богатых денег и вакцины

Развивающиеся страны и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш потребовали более справедливого распределения вакцин против коронавируса и увеличения финансирования от богатых стран, чтобы помочь бедным адаптироваться к условиям глобального потепления, сообщает Reuters.

Генсек ООН призвал богатые страны выделять половину денег от финансирования борьбы с изменением климата в бедных странах на помощь в адаптации и выживании в условиях глобального потепления. Богатые страны столкнулись с растущим давлением из-за невыполненного обещания, данного в 2009 году, направлять 100 миллиардов долларов в год на финансирование развивающихся стран в рамках борьбы с глобальным потеплением.

Как правило, на адаптацию приходилось около 20 процентов в 2017-2018 годах — в среднем 30 миллиардов долларов в год. Большая часть денег была потрачена на сокращение выбросов, например, за счет использования возобновляемых источников энергии. Гутерриш призвал G-20 помочь в реализации программы вакцинации от коронавируса во всем мире. Гана упрекнула мировые державы в неспособности справедливого распределения вакцин, предполагая, что бедные страны оказались во власти богатых государств. «Мы наблюдаем за глобальной игрой силы и зависимы от благосклонности могущественных стран, которые раздают накопленные запасы вакцины в своем собственном темпе», — заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения. Поскольку большинство жителей в развитых странах вакцинированы, к 2022 году 90 процентов из них вернут допандемийный уровень дохода на душу населения, и только одной трети стран с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики станет самым медленным — 2,9 процента — за последние 20 лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин. ВОЗ утвердила новую стратегию, согласно которой до конца 2021 года должно быть привито 40 процентов населения планеты, а к окончанию программы в середине 2022 года — 70 процентов. Для этого нужно 11 миллиардов доз вакцин. Гебрейесус считает, что темпы производства препаратов позволяют добиться поставленных целей.