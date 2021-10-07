Опасная отрасль получила триллионы долларов от правительств

Правительства по всему миру в 2020 году просубсидировали нефтяной, газовый и угольный сектор на 5,9 триллиона долларов. Таким образом, отрасль, которую считают опасной для будущего планеты, каждую минут получала государственную поддержку в размере 11 миллионов долларов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Правительства больше всего потратились на нефть (свыше 2,6 триллиона долларов), затем следует уголь (более 2,2 триллиона долларов) и природной газ (чуть более 500 миллиардов долларов). Авторы доклада подчеркивают, что, если не ограничить государственную поддержку индустрии, размер субсидий возрастет до 6,4 триллиона долларов к 2025 году. Две трети всех субсидий для отрасли обеспечили всего пять стран: Китай, США, Россия, Индия и Япония.

Материалы по теме Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Эксперты заявили, что субсидии «подливают масла в огонь» климатического кризиса в то время, когда необходимо сократить выбросы углерода. При этом во всех странах ископаемое топливо стоит слишком дешево, если учесть его вред для окружающей среды. Так, как минимум в два раза занижена цена на 99 процентов угля, 52 процента дизельного топлива и 47 процентов природного газа, которые были проданы в 2020 году.

Если же установить соразмерные цены, то глобальные выбросы углекислого газа (CO2) сократятся более чем на треть, уверены в МВФ. Кроме того, прекращение субсидий предотвратит почти миллион смертей в год из-за грязного воздуха и принесет правительствам триллионы долларов. «Некоторые страны не хотят повышать цены на энергоносители, потому что считают, что это повредит бедным. Но сдерживание цен на ископаемое топливо — крайне неэффективный способ помочь бедным, поскольку большая часть выгод достается более богатым домохозяйствам. Было бы лучше направить ресурсы на прямую помощь бедным и уязвимым людям», — посоветовал главный автор доклада Ян Перри. Он добавил, что 50 стран уже обязались достичь нулевых выбросов к 2050 году. Кроме того, существует система торговли квотами на выбросы CO2. Однако этого, по словам Перри, пока недостаточно. «Нам предстоит пройти ужасно долгий путь», — подытожил эксперт.

МВФ выпустил доклад в преддверии климатического саммита ООН, который пройдет в начале ноябре. Ожидается, что на нем будут скорректированы цели стран-участниц по достижению нулевых выбросов парниковых газов.