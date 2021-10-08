ВОЗ заявила о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин

Глава ВОЗ Гебрейесус: чтобы привить 70 процентов населения, нужно 11 миллиардов доз вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус оценил нужное число препаратов для вакцинации 70 процентов населения Земли. Он подчеркнул, что диспропорция в распределении вакцин от коронавируса вызывала «глобальную катастрофу», но еще есть возможность исправить ситуацию, сообщается на сайте организации.

Гебрейесус заявил, что ВОЗ утвердила новую стратегию по вакцинации большей части всего населения Земли против COVID-19 и борьбе с неравномерным распределением вакцин. Программа рассчитана до середины 2022 года.

Согласно целям стратегии, до конца текущего года должно быть привито 40 процентов населения планеты, к окончанию программы — 70 процентов. Для этого нужно 11 миллиардов доз вакцин, добавил Гебрейесус. Он считает, что темпы производства препаратов позволяют добиться поставленных целей.

«Наука сыграла важную роль, предоставив нам мощные средства для спасения жизней быстрее, чем во время любой другой вспышки в истории. Однако концентрация этих средств в руках нескольких стран и компаний привела к глобальной катастрофе, когда богатые страны защищены, а бедные остаются уязвимыми для смертельного вируса», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ.

Чтобы осуществить планы по вакцинации на 2021 и 2022 годы, Гебрейесус призвал «вывести за рамки» актуальный уровень политических действий и сотрудничества.

Ранее ООН призвала богатые страны дать восемь миллиардов долларов на вакцины от COVID-19. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал неравномерное распределение вакцин «не только вопросом моральности, но и вопросом глупости».